Сменившая флаг российская фигуристка высказалась о выступлении за Грузию

Сменившая флаг российская фигуристка Карина Сафина заявила, что не жалеет об этом решении

Сменившая спортивное гражданство российская фигуристка Карина Сафина высказалась о выступлении за Грузию. Ее слова приводит Бизнес Online.

«Ни секундочки не пожалела о своем решении и очень рада, что я решилась кататься за сборную Грузии», — заявила спортсменка. Она отметила, что благодаря переходу под другой флаг у нее появилась возможность принять участие в крупнейших международных турнирах.

Сафина рассказала, что некоторые люди в социальных сетях писали ей, что она предала свою страну. «Я никого не предавала, меня саму спокойно отпустили. Мое дело работать на льду», — пояснила фигуристка.

Сафина перешла в сборную Грузии в 2021 году. В сезоне-2021/2022 месте с партнером Лукой Берулавой она стала чемпионкой мира среди юниоров, а также заняла четвертое место на чемпионате Европы и чемпионате мира среди взрослых.

2 октября появилась информация, что сменившая спортивное гражданство фигуристка Мария Талалайкина возвращается в Россию. Она переехала в Италию в декабре 2021 года, однако приняла решение снова выступать под российским флагом.