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Спорт

Стало известно о желании сменившей флаг фигуристки вернуться в Россию

Сменившая спортивное гражданство фигуристка Талалайкина решила вновь выступать за Россию

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Стало известно о решении сменившей спортивное гражданство фигуристки Марии Талалайкиной вернуться в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Талалайкина выразила желание вновь тренироваться в группе Евгения Рукавицына и выступать за Россию», — заявил агентству источник, знакомый с ситуацией. На данный момент она катается под флагом Италии. Ее наставником является российский специалист Ангелина Туренко.

В мае 2022 года спортсменка выразила поддержку фигуристке Елизавете Нугумановой, обвинившей штаб Рукавицына в травле и угрозах. Под его руководством Талалайкина тренировалась до конца сезона-2020/2021. В декабре 2021 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила Талалайкиной сменить спортивное гражданство на итальянское.

20-летняя Талалайкина — бронзовый призер этапов и финала Кубка России. На чемпионате страны сезона-2021 она заняла девятое место.

Ксения Курашкина
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