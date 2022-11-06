Названо число погибших в авиакатастрофе на озере в Африке

Citizen: в Танзании при падении самолета Precision Air в озеро погибли трое человек

В Танзании в авиакатастрофе на озере Виктория погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте газеты The Citizen.

Отмечается, что в результате крушения пассажирского самолета африканской авиакомпании Precision Air на озере Виктория погибли двое мужчин и одна женщина.

«Главный санитарный врач области Кагера Исезанда Каники подтвердил гибель троих человек в результате падения самолета Precision Air в озеро Виктория», — назвали число погибших в сообщении издания.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось вызволить 26 пассажиров самолета ATR 42-500, упавшего в озеро Виктория на севере Танзании. По словам начальника местной полиции Уильям Мвампагале, падение началось, когда самолет находился на высоте 100 метров.

6 ноября самолет танзанийской авиакомпании Precision Air, следовавший по маршруту из административного центра страны Дар-эс-Салама в другой город Мванзу, рухнул в озеро Виктория. По предварительным данным, причиной крушения стал сильный ветер.