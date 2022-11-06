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11:58, 6 ноября 2022Путешествия

В Африке самолет с 53 пассажирами на борту рухнул в озеро

В Танзании пассажирский самолет Precision Air рухнул в озеро Виктория

Кадр: @TanzaniaInsight

Танзанийский пассажирский самолет Precision Air рухнул в озеро Виктория. Об этом сообщает национальная телевизионная сеть Tanzania Broadcasting Corporation (TBC).

Отмечается, что на борту было 53 человека: 49 пассажиров и 4 члена экипажа. Самолет совершал перелет из административного центра Танзании города Дар-эс-Салама в другой город африканской страны — Мванзу. По предварительным данным, причинами крушения стал шторм и проливные дожди.

Поисково-спасательная операция продолжается. TBC передает, что на данный момент спасены 15 человек. На видео и изображениях, которые были распространены в социальных сетях, видно, что самолет почти полностью погружен в воду, над линией воды виднеется только его хвостовая часть.

Ранее, в сентябре, лайнер европейской грузовой авиакомпании West Atlantic пролетел мимо взлетно-посадочной полосы во французском аэропорту и выкатился в озеро. Отмечается, что спасатели вытащили из самолета троих человек, в результате аварии никто не пострадал.

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Дарья Рыбак
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