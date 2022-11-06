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13:12, 6 ноября 2022Путешествия

Стало известно число спасенных с упавшего в озеро самолета в Африке

В Танзании с самолета, упавшего в озеро, удалось спасти 26 человек
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Radu Sigheti / Reuters

Спасателям удалось вызволить большую часть пассажиров самолета ATR 42-500, упавшего в озеро Виктория на севере Танзании — речь о 26 людях. Об этом стало известно изданию Tanzania Business Insight в Twitter.

Как сообщает ТАСС, о числе граждан России, которые могли бы быть на борту, пока не сообщается. Как объяснил начальник местной полиции Уильям Мвампагале, падение началось, когда самолет находился на высоте 100 метров. Он считает, что проблемы возникли из-за плохой погоды.

О крушении судна, принадлежащего крупной частной компании Precision Air в Африке, стало известно ранее 6 ноября. Самолет вылетел из крупнейшего города страны Дар-эс-Салама. В районе аэропорта города Букоба (там он должен был приземлиться) в момент посадки был сильный ветер.

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Виктория Кондратьева
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