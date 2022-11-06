Количество жертв в авиакатастрофе на озере в Африке возросло

В авиакатастрофе на озере Виктория в Танзании погибли 19 человек

Стало известно, что количество погибших в авиакатастрофе на озере Виктория в Танзании возросло до 19 человек. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте газеты The Citizen.

Власти Танзании подтвердили гибель 19 человек в результате падения пассажирского самолета танзанийской авиакомпании Precision Air в озеро Виктория. Премьер-министр африканской страны Кассим Маджалива приказал провести расследование, чтобы установить несоответствие в количестве находящихся на борту человек. Уточнялось, что на борту оказались 45 человек вместо 43 (39 пассажиров, два пилота и два члена экипажа), как сообщалось ранее.

Ранее в ноябре сообщалось, что жертвами крушения самолета ATR 42-500, упавшего в озеро Виктория на севере Танзании, стали три человека — двое мужчин и одна женщина. Спасателям удалось вызволить 26 пассажиров. По словам начальника местной полиции Уильям Мвампагале, падение началось, когда самолет находился на высоте 100 метров.

6 ноября самолет танзанийской авиакомпании Precision Air, следовавший по маршруту из административного центра страны Дар-эс-Салама в город Мванзу, рухнул в озеро Виктория. По предварительным данным, причиной крушения стал сильный ветер.