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14:22, 7 ноября 2022Спорт

Определились пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА провел жеребьевку и определил пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

Определились пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты жеребьевки доступны на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В плей-офф немецкий «РБ Лейпциг» сыграет с английским «Манчестер Сити», бельгийский «Брюгге» — с португальской «Бенфикой», английский «Ливерпуль» — с испанским «Реалом», итальянский «Милан» — с английским «Тоттенхэмом», немецкий «Айнтрахт» — с итальянским «Наполи», немецкая «Боруссия Дортмунд» — с английским «Челси», итальянский «Интер» — с португальским «Порту», французский ПСЖ — с мюнхенской «Баварией».

Жеребьевка прошла 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Первые матчи плей-офф состоятся 14, 15, 21 и 22 февраля, ответные встречи запланированы на 7, 8, 14 и 15 марта.

Все участники плей-офф Лиги чемпионов определились 3 ноября. Российские клубы не принимали участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению УЕФА. Финал турнира пройдет 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.

Анастасия Борисова
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