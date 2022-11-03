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01:03, 3 ноября 2022Спорт

Определился окончательный список участников плей-офф Лиги чемпионов

Определился окончательный список участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/2023
Ферлан Менди (слева) и Федерико Вальверде (справа)

Ферлан Менди (слева) и Федерико Вальверде (справа). Фото: Juan Medina / Reuters

Определился окончательный список команд-участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Данные приведены на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

2 ноября в весеннюю стадию турнира пробились английский «Челси» и итальянский «Милан» из группы Е, лидеры группы F мадридский «Реал» и «Лейпциг». Первые два места в группе G заняли «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия», а в группе H — французский клуб «Пари Сен-Жермен» и португальская «Бенфика».

Ранее путевки в плей-офф получили еще восемь команд: итальянские клубы «Интер» и «Наполи», немецкие «Айнтрахт» и «Бавария», английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», португальский «Порту» и бельгийский «Брюгге».

Российские футбольные клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023. Отечественные команды отстранены от Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также Лиги Конференций по решению УЕФА.

Финал турнира состоится 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.

Ксения Курашкина
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