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13:40, 7 ноября 2022Наука и техника

Изучено влияние хронотипа на интеллектуальные способности

Current Research: хронотип оказался фактором когнитивных способностей

Фото: unsplash

Ученые Университета Оттавы рассказали о влиянии хронотипа на интеллектуальные способности в течение дня. Результаты работы описаны в журнале Current Research in Behavioral Sciences.

В процессе исследования специалисты изучили данные 61 человека в возрастном диапазоне 20-78 лет. Им провели разносторонний скрининг, чтобы исключить нарушения сна и другие факторы. Также добровольцев оснастили устройствами для мониторинга их активности.

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Оказалось, что люди-жаворонки (те, кто раньше ложится спать и раньше пробуждается) обладают лучшими вербальными способностями. Поскольку традиционное начало образовательных занятий в школе и вузах происходит в первой половине дня, те, кто просыпается раньше из-за своих биологических ритмов, обладают лучшей предрасположенностью к когнитивными навыкам и усвоению новой информации в течение дня. Например, уроки по математике и естественным наукам часто планируются на утро, однако люди-совы (те, кто поздно отходит ко сну и поздно просыпается) находятся не в лучшем интеллектуальном состоянии и не могут изучать новый материал с той же эффективностью, что жаворонки.

Авторы также подчеркивают, что мозгу необходим регулярный режим сна, однако наиболее оптимально отталкиваться при составлении от своего врожденного биологического ритма.

В ноябре сотрудники компании Huma Therapeutics заметили, что у людей, которые ложатся спать в период с 22:00 до 23:00, снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Елена Апазиди
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