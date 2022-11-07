Умер один из первых знатоков «Что? Где? Когда?»

После тяжелой болезни умер знаток телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов

Кадр: Что? Где? Когда? / YouTube

После тяжелой болезни умер один из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов. О кончине знатока сообщается в Telegram-канале телеклуба.

«4 ноября после тяжелой болезни ушел из жизни один из первых знатоков телеклуба "Что? Где? Когда?" Сергей Ершов», — говорится в сообщении.

В «Что? Где? Когда?» рассказали, что с годами Ершов не терял связь с игрой, приходил в клуб и общался с новыми поколениями знатоков. При этом в городе Обнинске Калужской области знаток тренировал команду.

Ершов дебютировал в игре «Что? Где? Когда?», которая вышла в эфир 24 декабря 1977 года. В 2001 году Ершов был участником первой игры в XXI веке, а в 2010 году сыграл в сборной разных поколений знатоков.

В мае сообщалось, что Басманный районный суд Москвы по запросу Следственного комитета России заочно арестовал бывшего участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. 11 мая МВД России объявило знатока телевикторины в розыск в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма.