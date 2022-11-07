Премьера европейской страны уличили в прослушке известных политиков

Documento: премьер Греции Мицотакис использовал спецслужбы для слежки за 33 политиками

Премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса уличили в использовании спецслужб для слежки за десятками людей, включая потенциальных политических оппонентов, министров, журналистов и известных бизнесменов. Об этом пишет газета Documento.

По информации издания, в «список Мицотакиса» входят фамилии 33 человек, которых прослушивали под предлогом национальной безопасности. В частности, в него включены бывший премьер-министр Антонис Самарас, нынешние члены кабинета министров, в том числе глава МИД Греции Никос Дендиас, министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис с женой, министр туризма Василис Кикилиас, министр финансов Христос Стайкурас и многие другие известные и влиятельные личности.

Газета утверждает, что что слежка велась с помощью вредоносной программы Predator. которую ввезли в европейскую страну через Кипр с помощью тесных связей (равящей на Кипре партии «Демократический сбор» и резиденции премьера Греции. Большинство политиков из списка «Мицотакиса» заявили, что впервые слышат, что их прослушивали, и у них нет свидетельств этого.

В 2021 году газета Süddeutsche Zeitung написала о слежке Агентства национальной безопасности (АНБ) США за бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. По данным издания, спецслужбы Дании предоставили американцам доступ на специальную станцию около Копенгагена, откуда велась прослушка. После этого сообщалось о прослушке телефона президента Франции Эммануэля Макрона с помощью израильской программы Pegasus.