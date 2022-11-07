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17:35, 7 ноября 2022Среда обитания

Бывшую жену Безрукова обвинили в неуплате за ремонт

Строитель Иван Димитров обвинил актрису Ирину Безрукову в неуплате денег за ремонт

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Строитель обвинил актрису, бывшую жену народного артиста России Сергея Безрукова Ирину в том, что она не заплатила за ремонт трехкомнатной квартиры в Москве. Подробностями истории мужчина поделился с Telegram-каналом SHOT.

По словам прораба Ивана Димитрова, в 2020 году он должен был сделать ремонт в квартире Безруковой по одному дизайнерскому проекту. Однако спустя три месяца актриса наняла другого дизайнера Олесю Борисову. Вскоре строитель заметил, что заказанная мебель не соответствует размерам кухни. После того как рабочие исправили недочеты, Безрукова якобы отказалась от их услуг и не заплатила 600 тысяч рублей.

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Из-за неуплаты Димитров обратился в суд. Однако Безрукова подала встречный иск из-за некачественного ремонта. В итоге суд постановил выплатить актрисе 2,8 миллиона рублей. По словам строителя, эксперт, который выносил заключение о ремонте в квартире, сфальсифицировал результаты.

Безрукова прокомментировала обвинения в свой адрес, отметив, что все решения вступили в законную силу. Она также посоветовала делать ремонт с юридическим сопровождением, чтобы избежать проблем.

Ранее Мещанский районный суд Москвы обязал телеведущую и актрису Ларису Гузееву выплатить более 80 тысяч рублей за порчу стен в квартире ее соседки. Представители страховой компании потерпевшей обратились в суд, чтобы звезда возместила ущерб за трещины на стенах, которые образовались после проведенного в квартире телеведущей ремонта.

Нина Ташевская
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