Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Трактор
3:1
2-й период
live
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Райо Вальекано
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|13-й тур
Урал
22 ноября
15:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Кубок России|Группа D
17:32, 7 ноября 2022Спорт

«Ливерпуль» выставили на продажу

Американская компания FSG выставила футбольный клуб «Ливерпуль» на продажу

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Американская компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая английским футбольным клубом «Ливерпуль», выставила его на продажу. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, компания подготовила презентацию для потенциальных покупателей и готова отправить ее всем, кто заинтересуется командой. FSG может рассмотреть варианты как с полной продажей клуба, так и с привлечением новых акционеров. Помощь в осуществлении возможной сделки планируют оказать банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

FSG стала владельцем «Ливерпуля» в 2010 году. С того момента «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне команда после 13 туров занимает восьмое место в Английской премьер-лиге (АПЛ) и завоевала путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Реалом».

Помимо «Ливерпуля», FSG владеет клубом Главной лиги бейсбола «Бостон Ред Сокс». Компании также принадлежат стадионы этих команд.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Путин захотел лично узнать у граждан о выплатах мобилизованным
53-летняя Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа на фото из ванной
Российские военные вошли в поселок в ЛНР
В Госдуме отреагировали на идею о дополнительном празднике в ноябре
Дело об изнасилованной россиянке в Турции назвали «предвзятым»
Россиянина осудили на 8,5 года за убийство преподавателя военного университета
Умер один из первых знатоков «Что? Где? Когда?»
В США объяснили призывы к Украине начать переговоры с Россией
Женщина зашла на кухню и обнаружила двух спаривающихся за микроволновкой питонов
Аршавин оценил перспективы возвращения Дзюбы в российский клуб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.