«Ливерпуль» выставили на продажу

Американская компания FSG выставила футбольный клуб «Ливерпуль» на продажу

Американская компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая английским футбольным клубом «Ливерпуль», выставила его на продажу. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, компания подготовила презентацию для потенциальных покупателей и готова отправить ее всем, кто заинтересуется командой. FSG может рассмотреть варианты как с полной продажей клуба, так и с привлечением новых акционеров. Помощь в осуществлении возможной сделки планируют оказать банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

FSG стала владельцем «Ливерпуля» в 2010 году. С того момента «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне команда после 13 туров занимает восьмое место в Английской премьер-лиге (АПЛ) и завоевала путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Реалом».

Помимо «Ливерпуля», FSG владеет клубом Главной лиги бейсбола «Бостон Ред Сокс». Компании также принадлежат стадионы этих команд.