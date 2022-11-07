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13:12, 7 ноября 2022Спорт

Тренер сборной России назвал меняющих гражданство спортсменов предателями

Тренер сборной России Юрий Бородавко назвал меняющих гражданство спортсменов предателями

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Тренер сорной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о спортсменах, которые решили поменять гражданство. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Специалист назвал таких атлетов предателями. «Никогда я их не понимал и не пойму. Это люди — круглые сироты, без отца, без матери и без Родины. Да и кто их ждет с распростертыми объятиями в другой стране?» — отметил Бородавко.

Тренер также напомнил, что многим россиянам отказывают в получении паспорта другой страны. «А они уже подали документы, то есть ввели себя в определенный статус. Здесь они тоже никому уже не нужны», — добавил он.

31 октября сообщалось, что российский полузащитник футбольной «Црвены Звезды» Владислав Голдин задумался о смене гражданства на сербское. «Это просто мысли», — подчеркнул тогда спортсмен.

Алексей Гусев
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