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16:54, 31 октября 2022Спорт

Российский футболист задумался о смене гражданства

Российский полузащитник «Црвены Звезды» Голдин задумался о смене гражданства на сербское

Фото: Телеканал «Матч ТВ»

Российский полузащитник «Црвены Звезды» Владислав Голдин задумался о смене гражданства на сербское. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если говорить только за себя, то задумывался о том, получится ли у меня теперь вообще поехать в сборную в случае вызова из‑за сложностей с логистикой. И в том числе поэтому иногда возникает мысль получить гражданство Сербии. Это просто мысли», — заявил он. 18-летний спортсмен подчеркнул, что пока не предпринимал никаких действий и будет следить за развитием ситуации.

23 сентября сообщалось, что полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассматривает возможность получить армянский паспорт вместо российского. Хавбек также может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за сборную Армении.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Дарья Коршунова
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