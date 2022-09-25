Оценены шансы Захаряна на переход в европейский клуб без смены гражданства

Агент Маньяков заявил, что у Захаряна нет шансов на переезд в Европу без смены гражданства

Футбольный менеджер Александр Маньяков высказался о будущем полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Его слова приводит РИА Новости.

Маньяков заявил, что у Захаряна нет шансов на переход в европейский клуб без смены гражданства. Он отметил, что специалисты, занимающиеся переездом 19-летнего игрока в Европу, ведут переговоры о смене гражданства на армянское.

Ранее в Федерации футбола Армении оценили информацию по поводу смены гражданства Захаряна. «Мы еще раз заверяем, что не обращались к Арсену Захаряну по поводу смены гражданства», — сказал пресс-секретарь организации Айк Карапетян.

23 сентября журналист Грач Хачатрян рассказал, что Захарян рассматривает возможность получить армянский паспорт вместо российского. Сообщалось, что полузащитник также может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за сборную Армении.