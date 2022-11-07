Жена рэпера T-Killah показала их квартиру в небоскребе «Москва-Сити»

Жена рэпера T-Killah Мария Тарасова рассказала о жизни в квартире в «Москве-Сити»

Жена российского рэпера T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) Мария показала их съемную квартиру в одном из небоскребов делового комплекса «Москва-Сити». Она поделилась подробностями в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала Fametime Tv.

Тарасова рассказала, что до переезда в небоскреб они жили в Москве в другом районе и за городом. Она скептически относилась к проживанию в комплексе, однако после переезда поняла, что теперь может экономить время. По словам супруги рэпера, они стали ощущать, что у них в сутках появились дополнительные три часа.

«Изначально я думала, что люди, которые живут в Сити, немного сумасшедшие. Тут такой сумасшедший ритм, все куда-то бегут, нет ни одного парка. Я думала, ну как тут можно жить? И еще окна не открываются. В итоге мы переехали сюда, и, наоборот, эта вся энергетика так заряжает классно», — поделилась Тарасова.

В феврале российская телеведущая Ксения Бородина высказалась о владельцах квартир в «Москва-Сити» и посмеялась над теми, кто покупает квартиры на верхних этажах. По словам телеведущей, такие люди живут зимой в тумане, «как ежики».