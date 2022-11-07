В России оценили перспективу уехавшей гимнастки попасть в сборную Германии

Винер предположила, что в сборной Германии есть планы на российскую гимнастку Симакову

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер оценила перспективы уехавшей гимнастки Анастасии Симаковой попасть в сборную Германии. Ее слова приводит ТАСС.

«Если Симакова получила паспорт немецкий, то, наверное, она и ее родители рассчитывают на продолжение карьеры», — сказала Винер, предположив, что в немецкой национальной команде уже есть планы на сотрудничество со спортсменкой.

Винер также ответила на вопрос о том, будут ли в ВФХГ препятствовать переходу Симаковой под другой флаг. «Ей 18 лет, и на чемпионатах мира и Европы она имеет право, конечно, выступать», — отметила специалист. Она добавила, что если возникнет вопрос об участии гимнастки в Олимпийских играх, то он будет решаться на уровне Олимпийского комитета России.

Ранее стало известно, что Симакова намерена сменить спортивное гражданство на немецкое. 18-летняя спортсменка переехала в Нюрнберг летом 2022 года и уже получила паспорт страны. Отмечается, что она подает документы для приема на тренировочную базу.

Симакова завоевала две золотые медали на юниорском чемпионате мира 2019 года в Москве. В ее активе также бронзовая медаль чемпионата России в упражнении с лентой.