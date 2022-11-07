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16:58, 7 ноября 2022Спорт

Российская гимнастка-чемпионка сменит спортивное гражданство

Российская гимнастка Анастасия Симакова сменит спортивное гражданство на немецкое

Фото: U. Fassbender v / BEAUTIFUL SPORTS / Globallookpress.com

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров, россиянка Анастасия Симакова сменит спортивное гражданство на немецкое. Об этом сообщает Stuttgarter Nachrichten.

По информации источника, 18-летняя спортсменка переехала в Нюрнберг летом 2022 года и уже получила немецкий паспорт. Отмечается, что она подает документы для приема на тренировочную базу. Симакова подчеркнула, что хочет продолжить карьеру именно в Германии.

5 ноября гимнастка выступила на этапе чемпионата Германии за клуб «Айнтрахт Франкфурт». В упражнениях с обручем она получила 28,40 балла.

Симакова завоевала две золотые медали на юниорском чемпионате мира 2019 года в Москве. В ее активе также бронзовая медаль чемпионата России в упражнении с лентой.

В марте Международная федерация гимнастики запретила россиянам принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе на турнирах судьи и официальные лица из России.

Анастасия Борисова
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