Российская гимнастка-чемпионка сменит спортивное гражданство

Российская гимнастка Анастасия Симакова сменит спортивное гражданство на немецкое

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров, россиянка Анастасия Симакова сменит спортивное гражданство на немецкое. Об этом сообщает Stuttgarter Nachrichten.

По информации источника, 18-летняя спортсменка переехала в Нюрнберг летом 2022 года и уже получила немецкий паспорт. Отмечается, что она подает документы для приема на тренировочную базу. Симакова подчеркнула, что хочет продолжить карьеру именно в Германии.

5 ноября гимнастка выступила на этапе чемпионата Германии за клуб «Айнтрахт Франкфурт». В упражнениях с обручем она получила 28,40 балла.

Симакова завоевала две золотые медали на юниорском чемпионате мира 2019 года в Москве. В ее активе также бронзовая медаль чемпионата России в упражнении с лентой.

В марте Международная федерация гимнастики запретила россиянам принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе на турнирах судьи и официальные лица из России.