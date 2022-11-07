Конфискованные российские яхты заставили страны Запада раскошелиться

Bloomberg: обслуживание конфискованных российских яхт обойдется Западу в $50 млн в год

Стоимость обслуживания яхт, которые приписываются российским олигархам и на этом основании конфискованы западными странами, может составить до 50 миллионов долларов в год из-за их размера и необходимости охраны дорогого имущества. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщает Bloomberg.

Так, согласие американского правительства взять у островного государства Фиджи на обслуживание яхту Amadea (предположительно, принадлежит Сулейману Керимову) заставит власти раскошелиться на 10 миллионов долларов в год.

На борту яхты находится одно из последних яиц Фаберже, заказанных российской императорской семьей, 32-футовый мозаичный бассейн, два детских рояля, один из которых расписан вручную. Стоимость имущества составляет миллионы долларов и оставить его без присмотра нельзя.

В Италии сложилась аналогичная ситуация. Страна конфисковала четыре яхты, в том числе 140-метровую Scheherazade. Их содержание возложено на итальянское агентство по управлению государственным имуществом, расходы за год оцениваются в 40 миллионов долларов.

Еще в апреле помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан указывал, что власти не намерены возвращать конфискованные яхты российских бизнесменов, их целью остается использования судов наилучшим образом.