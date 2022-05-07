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Италия арестовала суперъяхту из-за «связи владельца с властями России»

Власти Италии арестовали суперъяхту «Шехерезада» из-за «связи владельца с властями России»

Фото: Wikipedia

Власти Италии «заморозили» суперъяхту «Шахеризада», предположительно принадлежащую российскому бизнесмену. Об этом сообщило министерство экономики и финансов страны.

В пресс-релизе поясняется, что Комитет по финансовой безопасности выявил «наличие значительных экономических и деловых связей бенефициарного владельца яхты с видными представителями российского правительства и с другими субъектами, включенными в санкционный список». В момент ареста судно стояло на причале в Марина-ди-Каррара.

Имя владельца не раскрывается. Однако, по заявлению ведомства, 140-метровая яхта, ходящая под флагом Каймановых островов, «уже давно находилась под пристальным вниманием властей».

В мае суд на островах Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации суперъяхты, которая, как сообщается, принадлежит российскому сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову. Уточнялось, что речь идет о судне под названием Amadea, которое было арестовано в апреле.

17 апреля стало известно, что миллиардер, акционер «Русала» Олег Дерипаска спрятал свою яхту в Турции. 73-метровое судно под названием Clio, связанное с именем предпринимателя, заметили в водах Эгейского моря. Оно прибыло в бухту провинции Мугла, расположенную близ города Гечек, под флагом Каймановых островов.

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Марина Совина
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