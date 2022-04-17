Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Олег Дерипаска спрятал свою 73-метровую яхту в Турции

Reuters: яхту Clio миллиардера Олега Дерипаски заметили в водах Турции

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российский миллиардер, акционер «Русала» Олег Дерипаска спрятал свою яхту в Турции. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает Reuters.

По словам собеседника агентства, 73-метровое судно под названием Clio, связанное с именем предпринимателя, заметили в водах Эгейского моря. Оно прибыло в бухту провинции Мугла, расположенную близ города Гечек, под флагом Каймановых островов.

Также в материале отмечается, что все больше российских миллиардеров направляются в Турцию из-за западных санкций, введенных на фоне ситуации с Украиной.

Ранее в апреле стало известно, что яхты российских бизнесменов, попавших под санкции западных стран, скрываются на Мальдивах. Там были обнаружены шесть связанных с россиянами судов. Среди них, например, суперъяхта бывшего бенефициара угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко Motor Yacht A, отключенная от системы определения местоположения, как только бизнесмен оказался в санкционном списке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
В Германии посла Украины обвинили в распространении теорий заговора
Российские следователи выяснят данные 6 тысяч наемников на Украине
Вертолет сельхозавиации потерпел крушение на Кубани
Названа сумма бонуса Роналду за хет-трик в матче АПЛ
Роскомнадзор потребовал восстановить YouTube-канал филиала ВГТРК в Чечне
Укравшим из магазина в Подмосковье 16 пачек масла пригрозили тюрьмой
В МИД заявили о лишении Арктики устойчивого развития без России
Олег Дерипаска спрятал свою 73-метровую яхту в Турции
Стала известна дата возвращения в эфир программы «Жить здорово!»
В МИД заявили о рисках непреднамеренных столкновений с НАТО в Арктике
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.