Олег Дерипаска спрятал свою 73-метровую яхту в Турции

Reuters: яхту Clio миллиардера Олега Дерипаски заметили в водах Турции

Российский миллиардер, акционер «Русала» Олег Дерипаска спрятал свою яхту в Турции. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает Reuters.

По словам собеседника агентства, 73-метровое судно под названием Clio, связанное с именем предпринимателя, заметили в водах Эгейского моря. Оно прибыло в бухту провинции Мугла, расположенную близ города Гечек, под флагом Каймановых островов.

Также в материале отмечается, что все больше российских миллиардеров направляются в Турцию из-за западных санкций, введенных на фоне ситуации с Украиной.

Ранее в апреле стало известно, что яхты российских бизнесменов, попавших под санкции западных стран, скрываются на Мальдивах. Там были обнаружены шесть связанных с россиянами судов. Среди них, например, суперъяхта бывшего бенефициара угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко Motor Yacht A, отключенная от системы определения местоположения, как только бизнесмен оказался в санкционном списке.