Российский футболист решил поменять спортивное гражданство

Российский футболист Эдуард Багринцев подал документы на получение армянского гражданства

Российский полузащитник словацкой «Дубницы» Эдуард Багринцев подал документы на получение армянского гражданства. Об этом он сообщил Metaratings.ru.

Футболист решил поменять спортивное гражданство, чтобы получить возможность выступать за сборную Армении. «Я очень рад приехать в Армению. В ближайшее время я приеду, чтобы получить паспорт», — заявил 19-летний Багринцев.

Багринцев — воспитанник московского ЦСКА. Он перешел в «Дубницу», выступающую во втором по силе чемпионате Словакии, в сентябре 2022 года. Полузащитник имеет опыт выступления за юниорскую сборную России.

В октябре российский полузащитник «Црвены Звезды» Владислав Голдин заявил, что задумался о смене гражданства на сербское. Он подчеркнул, что причиной стали возможные сложности с логистикой для возвращения в Россию.