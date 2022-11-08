Перечислены возможные сферы сотрудничества России и КНДР

Политолог Калачев заявил о заинтересованности России в поставках товаров из КНДР

КНДР как страна-изгой крайне заинтересована в сотрудничестве с Россией, особенно ввиду ухудшившихся отношений с Китаем. Для России государство может быть интересно в качестве поставщика дешевой рабочей силы, ряда товаров и с точки зрения налаживания экспорта. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Константин Калачев.

Идеальный союзник

«Положение КНДР в мире, естественно, определяется наличием у этой страны ядерного оружия, — сказал Калачев. — Политика реформ, заявленная несколько лет назад, закончилась ничем, что в значительной степени осложнило отношения страны с Китаем, за счет сотрудничества с которым решался ряд экономических проблем».

Политолог напомнил, что недавно США опубликовали спутниковые снимки, якобы свидетельствующие о поставках КНДР оружия в Россию. Несмотря на то что страна опровергла данное обвинение и заявила, что никогда не поставляла и не собирается поставлять товары этой группы в Россию, вопрос, как считает политолог, по-прежнему остается достаточно серьезным.

«Дело в том, что у КНДР есть избыток оружия, артиллерийских снарядов, ракет малой дальности. Кроме того, для нашей страны поиск союзников сейчас — архиважная задача», — уверен Калачев.

Северная Корея, в свою очередь, — это страна-изгой, которой очень нужны внешнеэкономические и политические партнеры. Россия для нее в этом смысле — настоящий подарок Константин Калачев политлог

Экономическое сотрудничество

По словам собеседника «Ленты.ру», КНДР богата природными ресурсами, которые может поставлять. Россия же, в свою очередь, может развить по данному направлению экспорт угля, железа, сырой нефти, свинца, других групп, на которые наложены ограничения.

«Кроме того, в Северной Корее очень дешевая рабочая сила. Китай в этом отношении в последнее время подорожал, зато корейцы дисциплинированы и неприхотливы. Их можно завозить даже в Россию, чтобы они занимались дорожным строительством, строительством домов», — допустил Калачев.

КНДР, как отметил политолог, необходимо каким-то образом наполнять бюджет страны, потому страна с большой вероятностью согласится на такой формат. Он считает, что перспективы развития отношений двух государств довольно оптимистичные, особенно ввиду того, что у Северной Кореи практически нет других вариантов.

«У нас в этом плане уникальная ситуация. Есть общий враг — США. Общие серьезные проблемы, связанные с жизнью под санкциями. Есть взаимная заинтересованность в товарообмене — из-за необходимости в импортозамещении швейные изделия из КНДР, действительно, могут быть востребованы в России из-за их дешевизны. Более того, речь может идти даже о развитии туризма, поскольку альтернативные варианты становятся все менее доступными для россиян», — заключил Калачев.

Ранее стало известно, что посольство России в КНДР заявило о заинтересованности в поставках северокорейской одежды и обуви. О существовании таких планов стало известно из сообщения российской дипмиссии.

«Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий, обуви и так далее. У нашей страны есть соответствующие возможности и потребности. Однако посольство подчеркивает, что все подобные проекты должны реализовываться в строгом соответствии с резолюциями СБ ООН, запрещающими импорт из КНДР некоторых товаров», — сказано в заявлении.