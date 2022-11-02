США пригрозили КНДР новыми санкциями за поставки оружия России

Представитель Госдепа Прайс: США могут ввести санкции против КНДР за поставки оружия РФ

Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против КНДР за якобы имеющие место поставки вооружений России. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы намерены привлекать КНДР к ответственности за ее ракетную программу, но также и за поставки оружия России», — пригрозил он. Прайс подчеркнул, что Вашингтон также будет искать «дополнительные инструменты».

Кроме того, по словам представителя Госдепа США, ответственность за полное выполнение санкций несут страны по всему миру, особенно те, которые имеют влияние на Северную Корею.

Как отмечает CNN, Вашингтон обвиняет Пхеньян в тайных поставках России артиллерийских снарядов. По данным американской разведки, Северная Корея пытается скрыть поставки, создавая видимость того, что боеприпасы направляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки. По мнению официальных лиц США, подобные сведения, так же, как и информация о приобретенных у Ирана беспилотниках, свидетельствуют о том, что оружейные запасы России истощились с начала специальной военной операции на Украине.