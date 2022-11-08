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15:02, 8 ноября 2022Спорт

Хиддинк одним словом описал работу в сборной России

Бывший тренер Гус Хиддинк назвал время работы в сборной России волшебным

Фото: Alexander Wilf / Globallookpress.com

Нидерландский футбольный тренер Гус Хиддинк рассказал о работе в сборной России. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

Хиддинк описал время работы в России одним словом — волшебное. Специалист заявил, что сборной под его руководством удалось удивить весь мир, поэтому он гордится игроками и персоналом команды.

76-летний Хиддинк объявил об окончании карьеры в сентябре 2021-го. Он заверил, что не вернется в спорт.

Хиддинк руководил сборной России с 2006 по 2010 год. При нем россияне завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы-2008. Тогда ведомые голландцем российские футболисты в 1/4 финала обыграли сборную Нидерландов. В полуфинале сборная России уступила будущим чемпионам — испанцам.

Дарья Коршунова
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