Гус Хиддинк завершил карьеру

Нидерландский футбольный тренер Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры. Его слова приводит Voetbal International.

74-летний специалист заявил, что в последнее время не появился в публичном пространстве из-за пандемии коронавируса. «Я собираюсь закончить. Совсем. Буду ли я делать так, как Дик Адвокат (тренер объявлял о завершении карьеры, однако потом вновь взялся за работу — прим. "Ленты.ру")? Нет», — заверил бывший тренер сборной России.

Последним местом работы голландца стала сборная Кюрасао. Он возглавил команду в сентябре 2020 года, подписав контракт на два года.

Хиддинк руководил сборной России с 2006 по 2010 год. При нем россияне завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы-2008. Тогда ведомые голландцем российские футболисты в 1/4 финала обыграли сборную Нидерландов (3:1). В полуфинале сборная России уступила будущим чемпионам — испанцам — со счетом 0:3.