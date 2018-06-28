Хиддинк обнаружил у сборной России сильные стороны

Голландский тренер и бывший наставник сборной России Гус Хиддинк рассказал о сильных сторонах нынешнего состава, который сумел преодолеть групповой этап чемпионата мира-2018. Слова специалиста передает «Чемпионат.com».

«Русские сильно провели два первых матча на турнире, но израсходовали в них достаточно много энергии. Команда располагает несколькими интересными молодыми игроками в центре поля, которые мне очень нравятся», — отметил Хиддинк. Также 71-летний голландец оценил игру хавбека сборной Александра Головина, и заметил, что в команде есть два отличных нападающих, вероятнее всего, имея в виду Федора Смолова и Артема Дзюбу.

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Сборная России сумела выйти из группы на чемпионате мира. В 1/8 финала команда Станислава Черчесова встретится со командой Испании. Матч состоится 1 июля и начнется в 17:00 по московскому времени.

Хиддинк руководил сборной России с 2006 по 2010 год. При нем россияне завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы-2008. Тогда ведомые голландцем российские футболисты в 1/4 финала обыграли сборную Нидерландов (3:1). В полуфинале сборная России уступила будущим чемпионам — испанцам — со счетом 0:3.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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