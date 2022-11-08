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04:28, 8 ноября 2022Наука и техника

В США рассказали о «неудержимом» самолете Hawkeye

19FortyFive рассказало о единственном палубном самолете с вращающейся антенной E-2 Hawkeye

Фото: Wikimedia Commons

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-2 Hawkeye, который эксплуатируют почти 60 лет, остается единственным палубным самолетом ДРЛО с вращающимся обтекателем антенны. Обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс рассказал об особенностях самолета, который назвали «неудержимым».

Отмечается, что E-2 стал первым самолетом, который изначально проектировали как самолет ДРЛО. Отличительной особенностью Hawkeye стал вращающийся обтекатель антенны над фюзеляжем. «E-2 — единственный палубный самолет, оснащенный вращающимся обтекателем. Как правило, самолеты, оснащенные обтекателем, например E-3 Sentry, базируются на суше», — пишет Касс.

Самолеты E-2 Hawkeye базируются на каждом авианосце Военно-морских сил (ВМС) США. E-2 могут следить за воздушными и надводными целями, а также передавать данные о целях истребителям и в информационный центр флагмана авианосного соединения.

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Ранее российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У, стекла которого покрыты содержащей золото защитной пленкой, показали на видео.

В апреле издание The Drive сообщило, что Военно-воздушные силы США купят самолеты ДРЛО Boeing E-7 Wedgetail, которые заменят летающие радары Boeing E-3 Sentry.

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Даниил Иринин
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