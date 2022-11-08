Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:20, 8 ноября 2022Мир

В США усомнились в способности усадить Киев за стол переговоров с Россией

Аналитик Кафруни усомнился в способности США усадить Киев за стол переговоров с Россией
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

У Соединенных Штатов может не получиться усадить Украину за стол переговоров с Россией, несмотря на значительное влияние на украинское руководство. Подобными сомнениями в способности Вашингтона подтолкнуть Киев к мирному урегулированию конфликта поделился профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, у США есть серьезные рычаги давления на Киев из-за оказываемой ему финансовой и военной поддержки. «Однако в пылу сражения может оказаться сложным подтолкнуть Украину к переговорам, даже если Вашингтон этого захочет», — усомнился Кафруни.

В то же время аналитик отметил, что пока американское руководство не выглядит заинтересованным в запуске мирных переговоров, хотя и наблюдается «скромный» рост антивоенных настроений внутри страны. Ситуация, впрочем, может измениться в случае гипотетического взятия украинскими военными Херсона. В таком случае США могут попытаться уговорить Киев начать «переговоры с позиции силы». «Однако вопрос Крыма — самая красная из красных линий для России — останется огромным и, вероятно, непреодолимым препятствием», — отметил Кафруни.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией. Как пояснили собеседники издания, требования направлены не на то, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам, а на то, чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников».

При этом президент Украины Владимир Зеленский уже выдвинул условия для переговоров с Россией. В частности, украинский лидер потребовал возместить все убытки, причиненные в результате проведения специальной военной операции (СВО), восстановить территориальную целостность Украины, наказать военных преступников и предоставить гарантии, что СВО не повторится. При этом замглавы МИД России Андрей Руденко ранее заявил, что Россия не выдвигает никаких предварительных условий для переговоров, кроме «доброй воли» Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
Бывший президент ФИФА заявил о тайной сделке Франции и Катара по ЧМ-2022
Цены на новые квартиры в Москве рекордно упали
Власти российского региона сообщили о попытке ВСУ атаковать подстанцию
Украина не получила вырученных от продажи «Челси» средств
Уничтожение танка ВСУ точным ударом российского беспилотника показали на видео
Стало известно о проблемах с психикой выбросившей из окна ребенка москвички
Под Херсоном украинский диверсант совершил самоподрыв при бегстве от силовиков
В ДНР рассказали о способе маскировки украинских военных
Глюкоза показала фигуру в купальнике
В США оценили палубную версию МиГ-29
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.