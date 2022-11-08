В США усомнились в способности усадить Киев за стол переговоров с Россией

Аналитик Кафруни усомнился в способности США усадить Киев за стол переговоров с Россией

У Соединенных Штатов может не получиться усадить Украину за стол переговоров с Россией, несмотря на значительное влияние на украинское руководство. Подобными сомнениями в способности Вашингтона подтолкнуть Киев к мирному урегулированию конфликта поделился профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, у США есть серьезные рычаги давления на Киев из-за оказываемой ему финансовой и военной поддержки. «Однако в пылу сражения может оказаться сложным подтолкнуть Украину к переговорам, даже если Вашингтон этого захочет», — усомнился Кафруни.

В то же время аналитик отметил, что пока американское руководство не выглядит заинтересованным в запуске мирных переговоров, хотя и наблюдается «скромный» рост антивоенных настроений внутри страны. Ситуация, впрочем, может измениться в случае гипотетического взятия украинскими военными Херсона. В таком случае США могут попытаться уговорить Киев начать «переговоры с позиции силы». «Однако вопрос Крыма — самая красная из красных линий для России — останется огромным и, вероятно, непреодолимым препятствием», — отметил Кафруни.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией. Как пояснили собеседники издания, требования направлены не на то, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам, а на то, чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников».

При этом президент Украины Владимир Зеленский уже выдвинул условия для переговоров с Россией. В частности, украинский лидер потребовал возместить все убытки, причиненные в результате проведения специальной военной операции (СВО), восстановить территориальную целостность Украины, наказать военных преступников и предоставить гарантии, что СВО не повторится. При этом замглавы МИД России Андрей Руденко ранее заявил, что Россия не выдвигает никаких предварительных условий для переговоров, кроме «доброй воли» Украины.