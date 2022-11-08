Ценам на жилье в Москве предрекли заметное снижение

IRN.RU: цены на жилье в Москве могут снизиться на 30 процентов в ближайшие годы

В ближайшие год-два цены на первичном и вторичном рынках жилья Москвы могут снизиться на 30 процентов, достигнув уровня 2020 года. Заметную отрицательную динамику предрекли аналитики центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» в своем исследовании, пишет РБК.

Основной причиной такой тенденции специалисты назвали падение спроса — по итогам октября 2022 года в Москве купили на 22 процента меньше вторичного жилья, чем в аналогичный период 2021-го. Продажи новостроек меньше просели — на 4,6 процента, так как активность на первичном рынке поддерживается льготными ипотечными программами.

В IRN.RU отметили, что застройщики пытаются поддерживать цены, снижая объемы, но на фоне падения спроса делать это не очень получается. В октябре в столичных новостройках стандарт- и комфорт-класса число лотов в экспозиции увеличилось сразу на 18 процентов и 8 процентов соответственно, а средняя стоимость квартир снизилась на 5 процентов, уточнили эксперты.

На вторичном рынке за последние полгода, по данным аналитиков, стоимость объектов в старых границах Москвы снизилась на 5,9 процента, в Новой Москве и Подмосковье — на 3,7 процента и 2,3 процента соответственно. При этом цены реальных сделок снизились существенно сильнее — на 10-20 процентов. Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время спрос и цены на жилье в столице не повысятся.

Ранее аналитики ЦИАН заявили, что за октябрь 2022 года стоимость квартир в новостройках Москвы упала на рекордные 1,5 процента. Эксперты отметили, что предыдущее заметное падение стоимости жилья в новостройках Москвы и Московской области наблюдалось в июле текущего года, однако тогда оно не превысило одного процента. При этом ситуация, когда цены снижались и в столице, и в Подмосковье более чем на один процент, является новой для рынка.