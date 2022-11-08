Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:30, 8 ноября 2022Среда обитания

Ценам на жилье в Москве предрекли заметное снижение

IRN.RU: цены на жилье в Москве могут снизиться на 30 процентов в ближайшие годы
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В ближайшие год-два цены на первичном и вторичном рынках жилья Москвы могут снизиться на 30 процентов, достигнув уровня 2020 года. Заметную отрицательную динамику предрекли аналитики центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» в своем исследовании, пишет РБК.

Основной причиной такой тенденции специалисты назвали падение спроса — по итогам октября 2022 года в Москве купили на 22 процента меньше вторичного жилья, чем в аналогичный период 2021-го. Продажи новостроек меньше просели — на 4,6 процента, так как активность на первичном рынке поддерживается льготными ипотечными программами.

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022

В IRN.RU отметили, что застройщики пытаются поддерживать цены, снижая объемы, но на фоне падения спроса делать это не очень получается. В октябре в столичных новостройках стандарт- и комфорт-класса число лотов в экспозиции увеличилось сразу на 18 процентов и 8 процентов соответственно, а средняя стоимость квартир снизилась на 5 процентов, уточнили эксперты.

На вторичном рынке за последние полгода, по данным аналитиков, стоимость объектов в старых границах Москвы снизилась на 5,9 процента, в Новой Москве и Подмосковье — на 3,7 процента и 2,3 процента соответственно. При этом цены реальных сделок снизились существенно сильнее — на 10-20 процентов. Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время спрос и цены на жилье в столице не повысятся.

Ранее аналитики ЦИАН заявили, что за октябрь 2022 года стоимость квартир в новостройках Москвы упала на рекордные 1,5 процента. Эксперты отметили, что предыдущее заметное падение стоимости жилья в новостройках Москвы и Московской области наблюдалось в июле текущего года, однако тогда оно не превысило одного процента. При этом ситуация, когда цены снижались и в столице, и в Подмосковье более чем на один процент, является новой для рынка.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Путин спрогнозировал уровень инфляции в 2023 году
Байден назвал условие для ужасного двухлетия в США
45-летняя Наталия Орейро снялась голой и восхитила фанатов
Отдых в роскошном отеле на Карибах обернулся для туристки тяжелой инфекцией
Необычная бессимптомная болезнь оставила музыканта без голоса
Женщина с бородой перестала бриться из-за оскорблений в сети
Появились подробности спасения выживших при крушении Ми-2 в Костромской области
Россиянам пообещали рост зарплат выше инфляции в будущем году
Солистка группы IOWA рассказала о предложении родителей поработать на стройке
Эрдоган захотел увидеть конкретные шаги Швеции по выполнению договоренностей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.