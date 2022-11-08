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17:15, 8 ноября 2022Среда обитания

Цены на новые квартиры в Москве рекордно упали

ЦИАН: цены на новостройки в Москве рекордно упали

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

За октябрь 2022 года стоимость жилья в новостройках в Московском регионе упала на 1,5 процента. Снижение цен стало рекордным за всю историю наблюдений, сообщили «Ленте.ру» специалисты «Циан.Аналитики».

Эксперты отметили, что предыдущее заметное падение стоимости жилья в новостройках Москвы и Московской области наблюдалось в июле текущего года, однако тогда оно не превысило одного процента. При этом ситуация, когда цены снижались и в столице, и в Подмосковье более чем на один процент, является новой для рынка.

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По данным аналитиков, по итогам октября средняя стоимость квадратного метра в Московском регионе установилась на уровне в 266,5 тысячи рублей. Эксперты также отметили беспрецедентное снижение цен на новые квартиры как в Москве, так и в Московской области — на 1,7 и 1,3 процента соответственно. В результате в десятом месяце нынешнего года среднюю стоимость «квадрата» в столице оценили в 320,1 тысячи рублей. При этом в Старой Москве размер показателя составил 352,1 тысячи рублей за квадратный метр, а в Новой — 230,6 тысячи рублей. В Московской области цены на жилье в октябре достигли 163,5 тысячи рублей за «квадрат».

В ноябре снижение стоимости жилья в Москве отметили и специалисты «Инком-Недвижимости». По их данным, с сентября за месяц объекты в Старой Москве подешевели на процент, до 277,9 тысячи рублей за квадратный метр. В Новой Москве средняя цена «квадрата» уменьшилась на 0,3 процента, до 203,2 тысячи рублей за «квадрат».

Полина Кислицына
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