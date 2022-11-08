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19:28, 8 ноября 2022Россия

Отправленный на поиски упавшего Ми-2 вертолет в Костромской области отозвали

Отправленный на поиски потерпевшего крушение в Костромской области Ми-2 вертолет отозвали

Фото: Telegram-канал губернатора Костромской области Сергея Ситникова

Поисковый вертолет, который отправили на место крушения борта Ми-2 в Костромской области, отозвали из-за низкой облачности. Об этом 8 ноября сообщил губернатор региона Сергей Ситников в своем Telegram-канале.

«В связи с низкой облачностью принято решение поисковый вертолет вернуть в аэропорт», — сообщил глава области.

Для дальнейших поисков места крушения борта, уточнил губернатор, в воздух были подняты два квадрокоптера с тепловизором.

О падении воздушной машины стало известно вечером 8 ноября. Позднее в пресс-службе администрации Костромской области сообщили, что в результате аварии погиб пациент.

Ранее сообщалось о потерпевшем крушение под Гатчиной в Ленинградской области вертолете. По предварительным данным, борт упал рядом с коттеджным поселком «Горки-Лэнд», на его борту находились три человека.

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Никита Абрамов
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