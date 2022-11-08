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17:09, 8 ноября 2022Россия

Стало известно о проблемах с психикой выбросившей из окна ребенка москвички

«360»: у выбросившей из окна ребенка москвички были проблемы с психикой

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

У москвички, выбросившей годовалую дочь из окна 11-го этажа в Чертанове, были проблемы с психикой. Об этом сообщает телеканал «360».

По утверждению источника канала, в 2015 году женщина лечилась в специализированной больнице. Здоровье москвички улучшилось, но она нуждалась в поддерживающей терапии — как только лечение прекращалось, 26-летняя россиянка начинала бросаться из крайности в крайность.

Источник РИА Новости высказал предположение, что женщина могла отравиться лекарствами.

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По словам соседей, девушка переехала в их дом восемь месяцев назад вместе с мужем и никогда не здоровалась с ними. Позже супруги поссорились, в сентябре мировой суд оформил их развод.

Также сообщалось, что накануне инцидента женщина вызывала скорую помощь для дочери — у ребенка обнаружили острую инфекцию дыхательных путей.

О случившемся стало известно утром 8 ноября. По предварительным данным, женщина выбросила младенца из окна квартиры на 11-м этаже жилого дома в Сумском проезде. У девочки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом черепа, ушиб легких и живота, а также перелом бедра. Ребенок и ее мать находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство малолетнего ребенка»). Столичная прокуратура опубликовала видео из квартиры, где все произошло. На кадрах видно, что по всей квартире разбросаны груды мусора.

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Варвара Родикова
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