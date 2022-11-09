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20:53, 9 ноября 2022Забота о себе

Врач перечислил пагубные последствия стресса для мужской потенции

Уролог Максим Тыганов предупредил, что из-за стресса у мужчин снижается качество спермы

Фото: Rachata Teyparsit / Shutterstock

У переживающих сильный стресс мужчин может снижаться потенция и качество спермы, предупредил уролог Максим Тыганов. В интервью «Известиям» врач перечислил пагубные последствия нервного напряжения.

Мужской организм хуже женского реагирует на стресс, рассказал Тыганов. Это происходит из-за склонности мужчин переживать потрясения в одиночку, скрывая свои чувства от окружающих. В результате стресс может перейти в хроническую форму и повредить здоровью.

Уролог пояснил, что при нервном потрясении происходит гормональный дисбаланс. Сначала активная выработка кортизола и адреналина помогает аккумулировать силы, но после кортизол начинает угнетать тестостерон. Это сказывается на качестве спермы: в ней значительно сокращается количество активных сперматозоидов. Кроме того, стресс вызывает спазмы сосудов, из-за чего приток крови к органам снижается, и возникают проблемы с эрекцией, добавил врач.

Повышенная раздражительность, повышенное потоотделение, утомляемость, снижение либидо, преждевременная эякуляция, проблемы с мочеиспусканием, боли в области половых органов являются поводом обратиться к врачу

Максим Тыгановуролог
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Для снижения нервного напряжения следует отказаться от вредных привычек, посоветовал уролог. Он добавил, что справиться со стрессом помогут и доверительные беседы с близкими или психологом.

При появлении тревожных симптомов не следует заниматься самолечением, предупредил Тыганов. «Выбрать тактику борьбы с болезнью может только врач после постановки точного диагноза», — резюмировал он.

Ранее психолог Надежда Ермакова назвала способы уговорить мужчину пойти к врачу. Она отметила, что слезы в этом случае бесполезны.

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Вера Владзиевская
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Врач перечислил пагубные последствия стресса для мужской потенции
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