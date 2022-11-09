Кусок торта с дня рождения блогерши Lerchek продали за 1,7 миллиона рублей

Первый кусок торта с дня рождения блогерши Lerchek продали гостю за 1,7 миллиона рублей

Первый кусок торта, который подавали гостям на дне рождения российской блогерши Lerchek (настоящее имя — Валерия Чекалина), продали за сотни тысяч рублей. Сторис на эту тему опубликованы в Instagram-аккаунте ее мужа Артема Чекалина (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Предприниматель поделился роликами, в которых раскрыл подробности роскошного торжества. На размещенных кадрах видно, как комик Нурлан Сабуров и актриса Екатерина Варнава проводят аукцион среди приглашенных родных и приятелей именинницы. В конечном счете десерт ушел с лотка за 1,7 миллиона рублей, при этом имя покупателя автор видео не назвал.

По словам супруга Lerchek, все вырученные с продажи торта деньги они направили на благотворительность.

Валерии Чекалиной исполнилось 30 лет 6 октября, однако отпраздновать юбилей она решила только 8 ноября. Известно, что на мероприятии выступили такие артисты, как Валерий Меладзе, Филипп Киркоров и Мот. При этом ведущими выступили Екатерина Варнава и Нурлан Сабуров.

В октябре журналисты Super раскрыли стоимость роскошного отдыха Lerchek на Мальдивах. Выяснилось, что стоимость проживания в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi обошелся инфлюэнсеру в 12 миллионов рублей.