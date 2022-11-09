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09:48, 9 ноября 2022Забота о себе

Губы девушки раздулись и изуродовали лицо после процедуры у косметолога

Пользовательница TikTok продемонстрировала изуродованные филлерами огромные губы

Фото: @erin.woodhurst

Пользовательница TikTok Эрин Вудхерст настолько увлеклась филлерами для губ, что изуродовала себе лицо. Неожиданный эффект, возникший после процедуры у косметолога, она продемонстрировала в сети.

Губы Вудхерст раздулись до огромного размера из-за излишнего количества наполнителя. По словам девушки, ее будто пчелы покусали.

Поскольку филлеру не хватило места в губах, он стал мигрировать. На губах образовались бугорки, они побелели и покрылись синяками.

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В комментариях к видео многие выразили недоумение, зачем от природы красивые девушки портят внешность филлерами и пластическими операциями. Один из пользователей посоветовал сменить косметолога. В ответ Вудхерст объяснила, что сама настояла на таком количестве наполнителя.

Ранее пластический хирург Александр Вдовин назвал филлеры единственным средством справиться с некоторыми косметическими недостатками внешности. Так, по его словам, убрать впалые щеки можно только с помощью наполнителей.

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Вера Владзиевская
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