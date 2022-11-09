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10:45, 9 ноября 2022Экономика

Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против национализации компании

Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против национализации компании на Украине

Фото: РИА Новости

Китайские инвесторы украинского завода «Мотор Сич» выступили против национализации компании на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

«Законные права и интересы китайских инвесторов были серьезно нарушены и привели к значительным экономическим потерям», — отмечают инвесторы в заявлении. Они также пообещали «не отказываться от борьбы за защиту наших прав законным путем».

В ноябре украинские власти приняли решение национализировать часть принадлежащих олигархам предприятий. В их число вошли «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Мотор Сич».

«Мотор Сич» — одно из крупнейших производителей двигателей для авиатехники и промышленных газотурбинных установок. Предприятием до недавнего времени владел бизнесмен Вячеслав Богуслаев. В 2017 году он продал 56 процентов акций китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Позже акции компании были арестованы, а Богуслаева обвинили в госизмене.

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Платон Щукин
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