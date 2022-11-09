В США допустили раскол в НАТО из-за экономических проблем

Американский аналитик Кафруни допустил раскол внутри НАТО по поддержке Украины

Внутри НАТО может возникнуть раскол относительно оказания поддержки Украине из-за экономических проблем, с которыми столкнулась Европа в результате боевых действий. Такой сценарий допустил профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни в комментарии «Ленте.ру».

Американский аналитик отметил, что особые трудности испытывает Германия. Одновременно в США растет поддержка мирного урегулирования конфликта на Украине. По словам Кафруни, переговоры поддерживает все больше членов Республиканской партии, которые после промежуточных выборов на этой неделе могут заполучить контроль над обеими палатами Конгресса США.

Кроме того, в конце октября группа из 30 конгрессменов-демократов призвала администрацию Байдена предпринять усилия по дипломатическому урегулированию конфликта. «Хотя это обращение было быстро отозвано на фоне резких нападок со стороны американских СМИ и внешнеполитического истеблишмента, он свидетельствует о потенциальной поддержке мирных переговоров в американском обществе», — подчеркнул Кафруни.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией. Как пояснили собеседники издания, требования направлены не на то, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам, а на то, чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников».

При этом президент Украины Владимир Зеленский уже выдвинул условия для переговоров с Россией. В частности, украинский лидер потребовал возместить все убытки, причиненные в результате проведения специальной военной операции (СВО), восстановить территориальную целостность Украины, наказать военных преступников и предоставить гарантии, что СВО не повторится. При этом замглавы МИД России Андрей Руденко ранее заявил, что Россия не выдвигает никаких предварительных условий для переговоров, кроме «доброй воли» Украины.