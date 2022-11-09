«Синьхуа»: Китай показал облик сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Китай на международном авиасалоне Airshow China 2022, который проходит с 8 по 13 ноября в городе Чжухай южной провинции Гуандун, показал облик сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Об этом со ссылкой на «Синьхуа» сообщает ТАСС.

Отмечается, что взлетная масса ракеты составляет 2,1 тысячи тонны, длина — 90 метров, грузоподъемность на низкую околоземную орбиту — 70 тонн, на окололунную — 27 тонн.

Первый старт носителя намечен на 2027 год.

Также на авиасалоне Airshow China 2022 китайская сторона представила облик еще более мощной ракеты, способной выводит на низкую околоземную орбиту 150 тонн полезной нагрузки. Отмечается, что данный носитель может использоваться для полетов к Марсу. Первый пуск этой ракеты запланирован на 2030 год.

В декабре 2021 года издание SpaceNews сообщило, что Китай в 2026-м запланировал провести первый пуск ракеты, которая может быть использована для отправки до 2030-го тайконавтов на Луну.