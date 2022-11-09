Представители ООН обсудят зерновую сделку с Россией

Замгенсека ООН Гриффитс 11 ноября в Женеве обсудит с Россией продление зерновой сделки

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен 11 ноября проведут в Женеве встречу с представителями России, чтобы обсудить продление зерновой сделки. Об этом заявила представитель офиса генсека всемирной организации Стефани Тремблей. Ее цитирует ТАСС.

«Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс встретятся с российской делегацией высокого уровня 11 ноября в Женеве», — сообщила она в ходе брифинга для журналистов.

Как отметила Тремблей, на предстоящей встрече будут продолжены консультации по поддержке усилий генсека ООН по реализации соглашений.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, Россию на переговорах представит заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из портов Одессы, Южного и Черноморска. Действие договора завершается 19 ноября

29 октября Россия приостановила участие в сделке. В Минобороны объяснили этот шаг действиями Вооруженных сил Украины, которые атаковали Черноморский флот в Севастополе. 2 ноября российское оборонное ведомство заявило о возобновлении участия Москвы в зерновой сделке. Минобороны отметило, что Россия получила гарантии от Украины.