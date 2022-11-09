Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:11, 9 ноября 2022Мир

Представители ООН обсудят зерновую сделку с Россией

Замгенсека ООН Гриффитс 11 ноября в Женеве обсудит с Россией продление зерновой сделки

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен 11 ноября проведут в Женеве встречу с представителями России, чтобы обсудить продление зерновой сделки. Об этом заявила представитель офиса генсека всемирной организации Стефани Тремблей. Ее цитирует ТАСС.

«Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс встретятся с российской делегацией высокого уровня 11 ноября в Женеве», — сообщила она в ходе брифинга для журналистов.

Как отметила Тремблей, на предстоящей встрече будут продолжены консультации по поддержке усилий генсека ООН по реализации соглашений.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, Россию на переговорах представит заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из портов Одессы, Южного и Черноморска. Действие договора завершается 19 ноября

29 октября Россия приостановила участие в сделке. В Минобороны объяснили этот шаг действиями Вооруженных сил Украины, которые атаковали Черноморский флот в Севастополе. 2 ноября российское оборонное ведомство заявило о возобновлении участия Москвы в зерновой сделке. Минобороны отметило, что Россия получила гарантии от Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра
Маск захотел встретиться с рекламодателями Twitter
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
Защита обвиняемой в убийстве Дугиной украинки обжаловала заочный арест
Во Франции назвали поддержку Украины позором Парижа
Британия разрешила финуслуги для поставок удобрений из России
Генсек НАТО призвал Запад перестать недооценивать военные возможности России
Представители ООН обсудят зерновую сделку с Россией
Маск пообещал много «глупостей» в Twitter в ближайшее время
На Западе увидели стимул для переговоров России и Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.