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18:22, 9 ноября 2022Среда обитания

Нечистоты после канализационного коллапса в Волгограде нашли в охранной зоне

РБК: после канализационной аварии в Волгограде нечистоты нашли в охранной зоне реки Волги

Фото: Мария Лисицына / РБК

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура нашла в охранной зоне реки Волги нечистоты, которые образовались во время канализационного коллапса в Волгограде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ведомства.

В ведомстве обнаружили, что земельный покров, который загрязнили при прорыве канализации, и часть строительных отходов вывезли с места коммунальной аварии и разместили по улице Степана Разина в водоохранной зоне Волги.

В итоге прокуратура потребовала от организации «Концессии водоснабжения» устранить нарушения и отправила в следственные органы материалы проверки. В городе будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

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Ранее в Волгограде в результате аварии возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Губернатор области Андрей Бочаров заявил, что произошедшее стало одной из самых масштабных за последнее десятилетие техногенных аварий в городе.

Авария произошла в ночь на 28 октября, в результате без воды и частично без отопления остались около 200 тысяч жителей. Тогда прокуратура региона потребовала возбудить уголовное дело в отношении водоснабжающей организации. Жители заявили о необходимости привлечь к ответственности компанию, а также ряд городских чиновников.

Нина Ташевская
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