Великобритания решила согреть украинских военных

Великобритания решила обеспечить армию Украины палатками и одеждой для холодной погоды

Великобритания передаст армии Украины снаряжение и одежду, подходящие для сильных морозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, распространенный канцелярией британского премьер-министра Риши Сунака.

Отмечается, что будет отправлено 12 тысяч спальных комплектов для чрезвычайно холодной погоды и 150 палаток с обогревом, а к середине декабря Лондон поставит для вооруженных сил Украины 25 тысяч наборов одежды для крайне низких температур.

Ранее сообщалось, что Украина не получила от Великобритании вырученных от продажи футбольного клуба «Челси» средств. Заместитель главы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти рассказал, что Лондон должен был перевести Киеву 3,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 4 миллиардов долларов), уплаченных за покупку клуба у бизнесмена Романа Абрамовича.

