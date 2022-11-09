Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:39, 9 ноября 2022Мир

Великобритания решила согреть украинских военных

Великобритания решила обеспечить армию Украины палатками и одеждой для холодной погоды

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Великобритания передаст армии Украины снаряжение и одежду, подходящие для сильных морозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, распространенный канцелярией британского премьер-министра Риши Сунака.

Отмечается, что будет отправлено 12 тысяч спальных комплектов для чрезвычайно холодной погоды и 150 палаток с обогревом, а к середине декабря Лондон поставит для вооруженных сил Украины 25 тысяч наборов одежды для крайне низких температур.

Ранее сообщалось, что Украина не получила от Великобритании вырученных от продажи футбольного клуба «Челси» средств. Заместитель главы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти рассказал, что Лондон должен был перевести Киеву 3,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 4 миллиардов долларов), уплаченных за покупку клуба у бизнесмена Романа Абрамовича.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил об исчерпавшей себя украинской армии
Великобритания решила согреть украинских военных
Ряд иностранных косметических брендов вернется на российский рынок
Пушков предупредил Евросоюз о новых «невозможностях»
Семейная пара убила беременную женщину ради похищения нерожденного ребенка
«Укрэнерго» предупредила об отключениях света по всей Украине
Названа причина изменившейся позиции Зеленского по переговорам с Россией
Российские войска стали чаще наносить удары по артиллерии и ПВО Украины
Мясников дал простые советы больным простатитом
Трамп призвал избирателей протестовать против нарушений на выборах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.