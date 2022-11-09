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17:58, 9 ноября 2022Наука и техника

Командующий подводными силами ТОФ рассказал о новых атомных подлодках

Командующий подводными силами ТОФ Дмитриев рассказал о возможностях новых подлодок

Фото: Олег Кулешов / ТАСС

Атомные подводные лодки (АПЛ) «Князь Олег» и «Новосибирск» поступили на вооружение Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2022 году. О возможностях новых подлодок в интервью газете «Красная Звезда» рассказал командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев.

«Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" и многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами "Новосибирск" — это две первые серийные АПЛ, которые в этом году пришли к нам в рамках реализации государственного оборонного заказа. В обозримом будущем к ним присоединятся другие боевые единицы соответствующих линеек», — сказал он.

Дмитриев отметил, что подлодка «Князь Олег», которая несет баллистические ракеты «Булава», предназначена для решения задач стратегического ядерного сдерживания в мирное время и поражения объектов противника в военное время.

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АПЛ «Новосибирск», в арсенал которой входят крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», может поражать наземные и морские объекты, включая авианосные ударные группы. Также «Князь Олег» и «Новосибирск» способны бороться с подводными целями. «Новые атомоходы имеют улучшенные показатели по акустике, уровню шумности и другим, в чем-то соизмеримые с вероятным противником, в чем-то превосходящие его», — отметил командующий.

Ранее гендиректор завода «Севмаш» Михаил Будниченко сообщил, что атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» завершил все этапы испытаний.

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Даниил Иринин
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