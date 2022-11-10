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11:00, 10 ноября 2022Спорт

Александр Емельяненко захотел подраться с Дзюбой

Александр Емельяненко описал возможный поединок с Дзюбой фразой «получит хороший апперкот»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко захотел подраться с футболистом Артемом Дзюбой. Об этом он рассказал в интервью на своем YouTube-канале.

Емельяненко заявил, что у футболиста не будет никаких шансов победить его. Он добавил, что Дзюбе нужно будет простоять и надеяться на возможность нанести удар. «А за всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд, он получит хороший апперкот», — такой фразой описал боец возможное противостояние.

7 ноября Турецкая федерация футбола объявила об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор». Причиной назывались задержки по зарплате, из-за которых футболист не получил выплаты за сентябрь и октябрь. На данный момент Дзюбой интересуются несколько турецких и российских команд.

Емельяненко начал карьеру в 2003 году. Он известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков. Он одержал 28 побед и потерпел 9 поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Дарья Коршунова
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