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20:05, 10 ноября 2022Наука и техника

Найден новый способ лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона

Nature: разработан новый способ вывода амилоидных бляшек из мозга

Фото: Shutterstock

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли новый способ лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона. Выводы исследования опубликованы в журнале Nature.

Многие нейродегенеративные заболевания характеризуются скоплением поврежденных белков, также называемых амилоидными бляшками, в головном мозге. Существующие методы вывода таких отходов обладают различными нюансами. В новой работе авторы представили инновационный способ устранения скоплений.

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Было замечено, что иммунные клетки, окружающие мозг, влияют на эффективность вывода бляшек, а с возрастом и при болезни Альцгеймера активность этих клеток снижается.

В экспериментах на мышах специалисты подвергали животных воздействию иммуностимулирующих препаратов, что способствовало улучшению оттока жидкости и «омолаживало» иммунные клетки, приводя к качественному выводу отходов из мозга.

Ранее итальянские исследователи из Миланского университет Бикокка (Италия) выяснили, что соединения в хмеле способны препятствовать образованию амилоидных бляшек.

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Елена Апазиди
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