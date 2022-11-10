Российский футболист объяснил решение сменить спортивное гражданство

Российский футболист Эдуард Багринцев заявил, что хочет представлять сборную Армении

Российский полузащитник словацкой «Дубницы» Эдуард Багринцев объяснил решение сменить спортивное гражданство на армянское. Его слова приводит Sport24.

«Я армянин и хочу выступать за свою сборную, представляя свою страну. Семья сказала, что поддержит любой мой выбор», — заявил 19-летний футболист. Он пожалел, что Генрих Мхитарян завершил карьеру в сборной, так как мечтал сыграть с ним вместе.

О том, что Багринцев подал документы на получение армянского гражданства, стало известно 8 ноября. Он подчеркнул, что в ближайшее время приедет в Армению, чтобы получить паспорт.

Багринцев — воспитанник московского ЦСКА. Он перешел в «Дубницу», выступающую во втором по силе дивизионе чемпионата Словакии, в сентябре 2022 года. Полузащитник имеет опыт игры за юниорскую сборную России.