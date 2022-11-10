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17:50, 10 ноября 2022Спорт

Российский футболист объяснил решение сменить спортивное гражданство

Российский футболист Эдуард Багринцев заявил, что хочет представлять сборную Армении
Эдуард Багринцев (слева)

Эдуард Багринцев (слева). Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Российский полузащитник словацкой «Дубницы» Эдуард Багринцев объяснил решение сменить спортивное гражданство на армянское. Его слова приводит Sport24.

«Я армянин и хочу выступать за свою сборную, представляя свою страну. Семья сказала, что поддержит любой мой выбор», — заявил 19-летний футболист. Он пожалел, что Генрих Мхитарян завершил карьеру в сборной, так как мечтал сыграть с ним вместе.

О том, что Багринцев подал документы на получение армянского гражданства, стало известно 8 ноября. Он подчеркнул, что в ближайшее время приедет в Армению, чтобы получить паспорт.

Багринцев — воспитанник московского ЦСКА. Он перешел в «Дубницу», выступающую во втором по силе дивизионе чемпионата Словакии, в сентябре 2022 года. Полузащитник имеет опыт игры за юниорскую сборную России.

Анастасия Борисова
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