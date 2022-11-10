Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:54, 10 ноября 2022Наука и техника

Разработан хлопок с антибактериальным эффектом

«Газета.Ru»: в ИОНХ РАН разработали хлопок с антибактериальным покрытием

Фото: Anastasia Badmaeva / Shutterstock

Команда отечественных специалистов из Института общей и неорганической химии имени Курнакова РАН (ИОНХ РАН) и других исследовательских организаций разработала хлопок с антибактериальным эффектом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Для этого ткань покрыли наночастицами оксидов металлов, которые, как известно, подавляют активность бактерий и других микроорганизмов, причем даже резистентных. Для дополнительной защиты ученые применили технологию ультразвуковой обработки, что позволило равномерно распределить частицы металла.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Итоговый вид и качество материала совершенно не отличаются для потребителя от обычного хлопка. Как уточняется, защитное покрытие выдерживает не менее 20 стирок в стиральной машине. В процессе трехмесячных испытаний во Вьетнаме, где высокая влажность и температура, что способствует активному размножению патогенов, количество микроорганизмов на тканях было в 30–100 раз меньше, чем на хлопке без обработки.

Эксперименты также выявили, что материал с обработкой на 20 процентов прочнее, чем контрольные образцы, поскольку основной причиной разрушения тканей являются одноклеточные грибы, от которых отлично помогает оксид цинка.

В октябре 2022 года сотрудники НИТУ «МИСиС» представили новый метод защиты стальных поверхностей от агрессивного воздействия, например, соленой воды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль Павловку
Сунак поговорил с Зеленским по телефону и пообещал помощь
Сыгравший Ельцина актер рассказал о кастинге в сериал «Корона»
Жена поймала игравшего в России футболиста на измене из-за чизкейка
Разработан хлопок с антибактериальным эффектом
Американский фондовый рынок резко вырос
Российский футболист объяснил решение сменить спортивное гражданство
Россиян захотели штрафовать за наименование брежневской эпохи застоем
Жители российских мегаполисов массово захотели переехать в европейскую страну
Мини-юбка на липучке за 56 тысяч рублей смутила покупателей модного бренда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.