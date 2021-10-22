В России создали новый способ защиты от износа и коррозии

Ученые Национального Исследовательского Технологического Университета (НИТУ) «МИСиС» предложили новый способ защиты стальных поверхностей от агрессивной среды, например, соленой воды. Это позволит повысить срок службы морской инфраструктуры, а также избежать поломок оборудования. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте РНФ.

Обычно важные детали устройств изготавливают из стойких к коррозии материалов, например, сталей, содержащих хром, никель и молибден. При контакте с водой формируется защитная пленка толщиной в несколько нанометров, однако она разрушается при трении. Чтобы этого избежать, ученые создали покрытие, которое способно защитить пленку: оно не только обеспечивает крепкое сцепление с деталью, но и обладает высокой прочностью.

Покрытие состоит из тантал-циркониевых карбидов, включенных в металлический слой. Если трения нет, то карбиды не влияют на коррозионную защиту, в ином случае они защищают пленку от изнашивания. Такое покрытие может использоваться для увеличения долговечности насосов для перекачки воды путем защиты вала турбины от коррозии. Для нанесения защитного покрытия используется метод электроискрового легирования, когда под воздействие электрических зарядов карбиды «встраиваются» в сталь.

В будущем исследователи планируют придать покрытию водоотталкивающие свойства и предотвратить контакт стальных поверхностей с агрессивной средой. Это может решить проблему обрастания оборудования морским льдом в северных широтах.