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10:38, 10 ноября 2022Бывший СССР

Армения предложила демилитаризировать зону вокруг Карабаха

Армения предложила демилитаризировать зону вокруг Карабаха и границу с Азербайджаном

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Армения предлагает демилитаризировать зону вокруг территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и границу с Азербайджаном, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Его слова приводит ТАСС.

Ранее министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов провели встречу в Вашингтоне. Во время встречи главы МИД «обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора».

Он также предложил отвести войска обоих государств на границы 1991 года, «создав трехкилометровую демилитаризованную зону». «Это предложение остается в силе, и вчера мы представили Азербайджану его обновленную версию», — подытожил Пашинян.

Вскоре после этого с армянским премьер-министром созвонился президент России Владимир Путин. В ходе беседы главы государств обсудили визит Путина в Ереван, который должен состояться 22 ноября.

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